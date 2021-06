Parte da Faenza un progetto per far conoscere ai ristoratori le potenzialità dei vini emiliano-romagnoli

Nuovo progetto per far conoscere i vini dell’Emilia-Romagna. L’Enoteca Regionale ha fatto partire da Faenza il format “Con-Centro”, un incontro riservato agli operatori del settore della ristorazione per formarli della potenzialità della vitivinicoltura da Piacenza a Rimini. Un momento anche per scoprire le novità dei produttori e le direzioni intraprese. L’iniziativa ricade all’interno di un progetto più articolato cofinanziato dall’Unione Europea dedicato ai mercati di Francia, Germania, Grecia e Italia

Dopo la giornata di formazione, ospitata al Museo Carlo Zauli, il progetto proseguirà nei locali a partire dal 28 giugno e fino a metà agosto: nei menù verrà inserito un piatto con prodotti DOP e IGP regionali. All’acquisto del piatto, verrà offerta gratuitamente al cliente una degustazione di 3-4 assaggi di vini emiliano-romagnoli