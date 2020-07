Inaugurata la nuova palestra per il tiro con l’arco alla Graziola

Inaugurata la nuova palestra degli Arcieri Faentini. La società sportiva, con sede alla Graziola, avrà quindi ora un impianto al coperto dove poter svolgere i propri allenamenti. 4 anni è durato il percorso per realizzare la struttura di 25 metri, per 8 di larghezza. Un tempo lungo, necessario anche per reperire i fondi. 120 mila euro il costo dell’opera, suddivisi fra Comune e arcieri, 45 mila a carico della società, grazie anche all’aiuto di sponsor, federazione e finanziamento al Credito Cooperativo. 6 mesi in totale i tempi di realizzazione della struttura, già pronta a primavera, fino ad oggi mai inaugurata e utilizzata a causa del coronavirus. Grazie alla nuova palestra, si libereranno nuovi spazi negli altri impianti comunali che gli arcieri utilizzavano per i loro allenamenti