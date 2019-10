Inaugura Art & Ciocc. Cremini, tavolette, tartufi, liquori, creme, Halloween: cioccolato per tutti i gusti

Ha inaugurato in Piazza del Popolo, a Ravenna, la dodicesima edizione di Art & Ciocc. Il Tour dei Cioccolatieri arriva in città portando le specialità al cioccolato di diverse parti d’Italia; cremini, tavolette, tartufi, liquori, creme, dolci, cioccolatini per Halloween. Tantissimi i gusti sui banconi ricavati da cioccolato proveniente da diverse parti del mondo e lavorato senza glutine, bio, vegan, senza zucchero o crudo a seconda delle preferenze. Oltre agli espositori, quest’anno saranno organizzati, al Teatro Rasi, anche laboratori per bambini dai 2 ai 12 anni con il Cioccolab Slurp! di Ravenna Teatro e della Compagnia Drammatico Vegetale