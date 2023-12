In troppi al volante dopo aver bevuto: l’allarme lanciato da Carabinieri e Prefettura

Troppe persone si mettono al volante dopo aver bevuto in provincia di Ravenna. L’allarme è stato lanciato durante il bilancio di fine anno legato alla sicurezza, sia da parte del Prefetto Castrese De Rosa, sia da parte del nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi. I dati lo testimoniano: su 1078 patenti ritirate, 702 sono state per guida in stato di ebrezza, 21 per uso di stupefacenti, 16 per eccesso di velocità e le altre 339 per altre tipologie di violazioni, come l’utilizzo del cellulare alla guida o altri comportamenti pericolosi.