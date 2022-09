Si intitola “Quadri” il penultimo concerto della rassegna musicale estiva “In Tempo” ed è in programma per giovedì 6 settembre alle 21, al Ridotto del Teatro Masini di Faenza. Sul palco, il Duo Pianoforte a quattro mani composto da Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio che si esibiranno sulle musiche di Debussy, Musorgskij e Grieg. L’ingresso al concerto è gratuito, con offerta libera volontaria destinata alle attività della scuola di musica Sarti. È consigliata la prenotazione, scrivendo a info@scuolasarti.it.

Il concerto conclusivo della rassegna “In Tempo”, dal titolo “È sempre un classico!” si svolgerà mercoledì 14 settembre alle 21 al Ridotto del Teatro Masini di Faenza.

La rassegna musicale “In Tempo” è giunta quest’anno all’undicesima edizione ed è diretta da Donato D’Antonio. Si tratta di un’opportunità per avvicinare il pubblico alla nuova stagione del Teatro Masini Musica ed è organizzata dalla scuola di musica Sarti di Faenza, in collaborazione con il Comune, Faventia Sales, Emilia Romagna Festival, Lions Club Faenza Host, Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri, Independent Poetry, Unione della Romagna Faentina, Hera, Museo Internazionale delle Ceramiche e Museo Carlo Zauli.