Tantissimi i volontari in campo a Ravenna e zone limitrofe fin da subito coordinati da Cuore & Territorio e il Presidente della Consulta del Volontariato di Ravenna ODV. Il tutto con il prezioso supporto dei singoli e delle tante associazioni associate in particolare dell’Associazione Terzo Mondo Onlus – Associazione Bizantina Ravenna ODV e Cuore & Territorio APS.

Fin dalla serata di martedì 16 ci si è messi a supporto per avvisare la cittadinanza nelle zone da evacuare, per accompagnare le persone ai punti di emergenza creati e per mettere in sicurezza le persone con particolare riferimento alle persone fragili. Cuore & Territorio ha messo a disposizione degli hub per gli sfollati medici, psicologi, infermieri e volontari.

Con la collaborazione del comitato quartiere Alberti, Cuore e Territorio ha raccolto generi per le persone che sfollate con ordinanza comunale da casa, per ovvie ragioni di sicurezza, avevano portato al loro seguito il minimo.

Ieri una squadra di circa 30 volontari ha operato nelle frazioni di Coccolia, San Pietro in Vincoli, Borgo Sisa e zone limitrofe. Oggi si sta provvedendo anche su Cervia.

Nei prossimi giorni, sperando che le acque si ritraggono, ci sarà bisogno di tanta manovalanza. Noi come Consulta siamo a disposizione e a supporto delle istituzioni.

Chi vuole dare la propria disponibilità può iscriversi al link istituzionale predisposto dal Comune di Ravenna: https://bit.ly/communityso .

Ringraziamo il Sindaco, le istituzioni per quanto stanno facendo rendendoci a disposizione per il supporto nelle prossime giornate alle popolazioni colpite da questa calamità.

Da martedì Cuore e Territorio sempre in collaborazione con il

Comitato cittadino Quartiere Alberti raccoglierà presso la CMC di viale Trieste i seguenti materiali:

Stivali gomma dal numero 36 al 45; Badili (quelle da neve); Spazzoloni; Pompe aspiracqua; Cassetta; pronto soccorso; Secchi; Cariole; Guanti; Prodotti per pulizia; Tute usa e getta.

Nello stesso punto o presso l’Esp sarà possibile poi per i cittadini ritirare le cose che servono gratuitamente a partire da mercoledì 24.

Orario di apertura per consegna e ritiro

9/12 tutti i giorni fino ad operatività.

Il pomeriggio su appuntamento chiamando 366 5938218 segreteria consulta.