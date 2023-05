EMERGENZA ALLUVIONE: INFORMAZIONI RIMBORSO SPESE

“E’ importante fare

– Fotografie e conservarle accuratamente.

– Utilizzare metodi di pagamento tracciabili per gli acquisti per far fronte all’alluvione o le riparazioni dei danni.

– Conservare fatture, fotocopiare gli scontrini e chiedere di datare le ricevute non fiscali

– raccogliere dati dei eventuali testimoni.”