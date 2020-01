Ricorre in questi giorni l’anniversario della morte del cardinale Pio Laghi (Castiglione di Forlì, 21 maggio 1922 – Roma, 10 gennaio 2009) che è stato sacerdote della nostra diocesi, alunno dell’istituto Salesiano e sepolto nella nostra Cattedrale.

Monsignor Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, in vista di questo appuntamento ha curato una pubblicazione che viene presentata alla città di Faenza sabato 11 gennaio. Un volume agile, ricco di diverse testimonianze di giornalisti, studiosi e religiosi che hanno conosciuto il Cardinale e che ne ricostruiscono la personalità, il percorso di vita, aiutando anche a conoscere e comprenderne la fasi più complesse, o apparse tali.

L’appuntamento è alla San Carlo, in piazza XI Febbraio, con inizio previsto alle ore 16. I lavori si aprono con lo stralcio di un’intervista curata dal giornalista e docente universitario Piero Schiavazzi. Seguiranno gli interventi del Nunzio Apostolico in Italia S.E. mons. Emil Paul Tscherrig (austriaco, Nunzio in Argentina dal 2012 al 2017) e del prof. mons. Maurizio Tagliaferri, faentino e relatore alla Congregazione delle Cause dei Santi.

Mons. Mario Toso concluderà i lavori.

Infine, alle 18, in Cattedrale, sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Nunzio, in suffragio del cardinale Pio Laghi.

Modera i lavori Giulio Donati, direttore del settimanale diocesano.