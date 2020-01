«Scendiamo in spiaggia domenica 12 gennaio, candidati e attivisti, per dire no alle trivelle nei nostri mari, stop alle fonti fossili, sì alle rinnovabili. E raccoglieremo i rifiuti, in particolar modo la plastica, per ripulire il tratto di costa che, ahi noi, fronteggia proprio le piattaforme del ravennate». Simone Benini, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia Romagna, annuncia l’iniziativa che si terrà domenica 12 gennaio a partire dalle ore 11 nel tratto di spiaggia libera accanto al bagno “Il Passatore” a Lido di Dante, nel Ravennate.

Alle 11 Benini e i candidati alle regionali, accompagnati dai portavoce nazionali Vittorio Ferraresi, Carlo De Girolamo e Marco Croatti, incontreranno i giornalisti e i cittadini direttamente sulla spiaggia per fare il punto sullo stop alle trivelle e sul piano di eco-riconversione delle piattaforme. Poi si terrà la pulizia della spiaggia con raccolta dei rifiuti e in particolar modo della plastica.