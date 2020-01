Mercoledì 15 gennaio, alle ore 11.15 al Teatrino del Vecchio Mercato, Via Natale Rondanini, 19, Castel Bolognese sarà presentato il “Pacchetto Famiglia per l’Emilia-Romagna” in vista delle elezioni regionali.

Presenti la candidata alla presidenza Lucia Borgonzoni e Mirko De Carli, coordinatore nazionale Alta Italia del Popolo della Famiglia. Sono previsti anche interventi di imprenditori e operatori del territorio che promuovono e condividono l’iniziativa, oltre naturalmente ai candidati della lista de “Il Popolo della Famiglia – Cambiamo! Insieme per l’Emilia-Romagna”.

A seguire ci sarà pranzo al Ristorante Kiwi e visita all’azienda Dalpane Vivai Summerfruit e Wellness Fruit.