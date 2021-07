Una decisione di grande umanità quella presa dal Comitato olimpico internazionale di consegnare, come ai suoi compagni di squadra, anche al nostro concittadino Bruno Rosetti – costretto a sospendere la sua partecipazione alle Olimpiadi a causa del Covid – la medaglia di bronzo.

Una scelta che onora un grande atleta, anche nel rispetto delle tante difficoltà incontrate in questi anni da tutto il mondo dello sport, dai grandi campioni fino ai promotori e lavoratori dello sport di base.

Ravenna è molto orgogliosa del risultato raggiunto da Bruno Rosetti – peraltro in una disciplina, quella del canottaggio, di grande tradizione per la nostra città – e riconoscente al comitato olimpico internazionale.