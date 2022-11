“Lunga Nuvola Bianca: La Nuova Zelanda Senza Filtri” del ravennate Terrence Biffi ha vinto il concorso letterario Amazon Storyteller. Il concorso, nato per omaggiare il lavoro di scrittori e scrittrici indipendenti e giunto alla terza edizione, ha avuto il suo momento finale a Milano.

“Questa è una di quelle giornate così belle che sembrano un sogno, ho paura di svegliarmi e scoprire che in realtà non è successo niente” ha scritto sul proprio profilo Facebook Terrence Biffi.

La giuria che ha giudicato le 5 opere finaliste era composta da autori, personaggi dello spettacolo e giornalisti:

Cristina Stillitano (vincitrice dell’edizione 2021 con il libro: “Andrai, tornerai, non morirai”), Marinella Zetti (giornalista indipendente), Laura Rocca (autrice), Luca Bizzarri (attore, comico e conduttore televisivo) e Andrea Pasino (Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna). Ecco come la giuria ha motivato la scelta del vincitore:

“La giuria della terza edizione di Amazon Storyteller, pur riconoscendo qualità e impegno in tutte le opere finaliste, ha decretato che, in virtù dell’originalità della storia, della dovizia di dettagli e della capacità dell’autore di trasmettere la sua passione, il libro vincitore è “Lunga nuvola bianca” di Terence Biffi.”

Terrence Biffi quindi riceverà una ricompensa in denaro di €10.000 e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. A tutti gli altri finalisti sarà riservato un esclusivo e-reader Kindle Oasis.

Tutte le opere candidate, dei finalisti e non solo, sono incluse nell’abbonamento a Kindle Unlimited.

“Lunga Nuvola Bianca: La Nuova Zelanda Senza Filtri” è un racconto ironico dei due anni che l’autore ha trascorso in Nuova Zelanda durante la pandemia. Appena rientrato da un nuovo viaggio tra Caucaso, Turchia, Iraq e Iran è già al lavoro sul suo terzo libro.

Terence Biffi, ravennate classe ’90, nel viaggio ha trovato una cura all’obesità, all’infelicità e alle insoddisfazioni personali