Il Pd propone un Piano Strategico di sviluppo del centro storico

Un Piano Strategico di Sviluppo del Centro Storico. Lo chiede il Partito Democratico che presenterà in consiglio comunale una mozione con la quale chiedere alla giunta una serie di interventi per sviluppare il centro di Faenza con una prospettiva a lungo periodo. Quattro i punti cardine dai quali partire: viabilità, attrattività, tessuto commerciale e luoghi di interesse artistico e culturale. Diverse le proposte sul tavolo che verranno discusse in consiglio comunale: da un nuovo servizio di bike sharing, elettrico, al collegamento delle piste ciclabili esistenti fino alle “strade condivise”; dal nuovo regolamento per il mercato alle nuove strategie di Faenza C’entro; dagli incentivi alle attività, all’efficientamento energetico degli edifici; da nuovi servizi di pulizia, ai nuovi arredi, come panchine e aree verdi.