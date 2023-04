Nella giornata di oggi Mercoledì 12 aprile, il panificio pasticceria Sangiorgi in Via Dal Pozzo 13 a Faenza, iscritto al n° 43 dell’Albo Comunale delle Botteghe e dei Mercati storici del Comune di Faenza con determina del Comune di Faenza in data 15 febbraio 2023, con titolo ad esporre il relativo marchio distintivo di “Bottega Storica dell’Emilia-Romagna”, ha ricevuto la visita del sindaco di Faenza per la cerimonia di affissione della targa.

Il Panificio nasce nel 1957 con la gestione della Sig.ra Ersilia Pelliconi (classe 1909) che, con licenza n. 1796 del 28/8/57, apre la bottega in Via Dal Pozzo n. 11 a Faenza, in locali di proprietà della famiglia.

La Sig.ra Pelliconi si occupava della vendita al pubblico mentre la produzione era gestita dal marito Sig. Sante Sangiorgi (classe 1901) e dai figli Gianfredo e Sergio.

Successivamente, viene costituita la società di fatto tra la Sig.ra Pelliconi e i Sigg. Sergio (classe 1935) e Gianfredo Sangiorgi (classe 1933) con licenza n. 1001 del 11/06/1974 e che nell’anno 1997 si trasforma nella società PANIFICIO SANGIORGI DI SANGIORGI SERGIO E GIANFREDO SNC.

Nella società operano i fratelli Sangiorgi, dedicati alla produzione e la moglie del Sig. Gianfredo, Sig.ra Maria Angela Manucci, che si occupava principalmente della vendita al pubblico ma anche della produzione di biscotti, che erano la sua specialità: i cosiddetti zucaren, biscotti semplici ma molto golosi.

Il socio Gianfredo si occupava anche delle consegne a domicilio (che ora sono tornate tanto di moda) girando in bicicletta, con il cestino di vimini pieno di pane e biscotti, recapitando i propri prodotti anche nelle prime campagne del faentino.

In data 13/01/2014 i fratelli Sangiorgi cedono il passo a Patrizia Sangiorgi che rimane unica socia, affiancata comunque dai genitori Gianfredo e Maria Angela e dai figli Giada e Marco.

Il Panificio Sangiorgi si è sempre contraddistinto per la qualità e la bontà delle proprie produzioni artigianali, in particolare il pane tipo Torinese, i tortelli di castagna, le golosissime pesche ripiene, le pizzette a base di sfoglia di pane, il panettone e la colomba e tante altre specialità.

Con l’ingresso di Patrizia nella gestione, alle tipicità tradizionali della panificazione, sono stati affiancati tanti nuovi prodotti, sia dolci che salati, realizzati con farine ed ingredienti particolari. Tutte materie prime provenienti da produttori locali o da produzioni “di nicchia”. Per esempio Patrizia ha introdotto pani e biscotti salutistici a base proteica, adatti a tutti ma in particolare a persone che devono limitare il consumo di determinati prodotti.

Il Panificio Sangiorgi inoltre aderisce già da diversi anni alla campagna Regionale “Pane meno sale. Più salute con meno sale” che prevede il rispetto di un preciso protocollo per la produzione di pane a basso contenuto di sale, utilizzo di farine della nostra Regione poco raffinate, olio EVO, niente agenti chimici e additivi per la lievitazione). L’obiettivo della campagna è quello di ridurre i rischi di insorgenza di malattie cardiovascolari e ipertensione arteriosa.

Per venire incontro alle esigenze della clientela, la Bottega propone inoltre la vendita di selezionati prodotti confezionati di produzione esterna, tra cui anche il rinomato miele di Paolo Ferri (Faenza), i tutti i gusti disponibili.

La Bottega ha sempre mantenuto le caratteristiche originarie, sia nell’arredamento sobrio e minimale che nella gestione prettamente familiare, servendo i numerosi abitanti della zona residenziale che gravita attorno all’esercizio ma anche clienti provenienti addirittura da fuori zona e fuori città, attirati dalle specialità del forno.

L’attività inoltre rifornisce anche diverse rivendite e ristoranti del territorio faentino, pur continuando ad essere svolta principalmente a conduzione familiare.

Da diversi anni, a causa della chiusura di altri forni presenti in zone limitrofe, il Panificio Sangiorgi è rimasto l’unico panificio ancora presente nel Quartiere, che effettua la produzione interamente artigianale di tutti i generi di panetteria e di pasticceria che propone ai Clienti.

La consegna della targa Bottega Storica a Sangiorgi Patrizia è stata effettuata nella giornata di oggi dal Sindaco di Faenza, Dott. Massimo Isola, dal Presidente Confcommercio Dott. Paolo Caroli e dal Direttore Dott. Francesco Carugati.