Il Governo Palestinese ringrazia i portuali di Ravenna per essersi rifiutati di imbarcare armi per Israele | VIDEO

Il governo palestinese ringrazia ufficialmente i lavoratori del porto per essersi rifiutati di imbarcare su una nave armamenti diretti ad Israele. Nella mattinata di martedì 25 gennaio, una lettera firmata dal Ministro del Lavoro del Governo palestinese, Ahmed Majdalani, è stata consegnata ai rappresentanti delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil del porto. La lettera è stata consegnata da un rappresentante del popolo palestinese nelle mani di un lavoratore della Compagnia Portuale in rappresentanza di tutti i lavoratori del porto. Con queste righe il ministro Majdalani ha voluto ringraziare lavoratrici e lavoratori del porto e i sindacati per quanto avvenuto nel maggio dello scorso anno, quando i portuali, di fatto, si schierarono contro il conflitto bellico di Gaza.