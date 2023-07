Il consiglio comunale omaggia Giorgia Maiardi

Ultimo omaggio a Gioriga Maiardi in consiglio comunale. Nel posto dove sedeva la capogruppo e fondatrice di Area Liberale, accanto a Gabriele Padovani, ogni consigliere comunale ha depositato un girasole, poi, a turno, i componenti dell’assemblea, la giunta, il sindaco, hanno ricordato la compagna e l’avversaria politica scomparsa a soli 40 anni. Avversaria all’interno dell’aula De Giovanni, ma non per questo lontana nella vita di tutti i giorni. Un elemento questo ricordato da diversi consiglieri di maggioranza: la capacità di separare i contrasti politici dalla quotidianità.I modi sempre gentili con tutti. L’ironia o le parole di incoraggiamento non risparmiate a nessuno. Lo spirito propositivo nei confronti dei compagni di opposizione come nei confronti dei colleghi di maggioranza