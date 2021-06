Domani sera, martedì 15 giugno 2021, alle ore 19, nella Sala del Consiglio Enrico De Giovanni del Comune di Faenza, l’amministrazione comunale, dopo la vittoria di domenica sera di Gara 3 contro il Valdarno, valevole per la promozione in Seria A1, incontrerà le atlete della squadra e la dirigenza del Faenza Basket Project per ringraziarle per i risultati ottenuti.

A seguire, indicativamente verso le 20.15, ci si trasferirà in piazza del Popolo per un momento di incontro con i tifosi e la città.