Anche quest’anno il Comune di Ravenna aderisce alla Giornata Mondiale della Croce Rossa, una ricorrenza istituita l’8 maggio, anniversario della nascita del suo fondatore Henri Dunant. Per l’occasione è esposta la bandiera della Croce Rossa sul balcone di Palazzo Merlato e il portone di ingresso di Palazzo Rasponi sarà illuminato di rosso nella serata tra l’8 e il 9 maggio.

“Aderiamo con convinzione a questa iniziativa per ribadire il nostro pieno sostegno e la nostra più sincera riconoscenza alla Croce Rossa Italiana, che offre un contributo fondamentale anche nella nostra città – dichiara il sindaco Michele de Pascale -. Mai come in queste ore segnate dall’emergenza lo straordinario sforzo profuso dai volontari e dalle volontarie del Comitato Cri di Ravenna si rivela prezioso per aiutare le persone in difficoltà. Voglio ringraziare di cuore il presidente del Comitato Cri di Ravenna Alberto Catagna e tutti gli uomini e le donne del comitato che, con generosità e impegno, si adoperano ogni giorno per la nostra comunità”.

“In questi giorni di delicata situazione per la cittadinanza del ravennate e di tutta la provincia, è ancora più importante ricordare il legame tra l’associazione e la comunità – spiega Alberto Catagna, presidente Croce Rossa Italiana – Comitato di Ravenna e referente provinciale Croce Rossa. Questa settimana mondiale di Croce Rossa per la provincia di Ravenna è maggiormente significativa, perché ci vede contemporaneamente operativi su tante località in risposta alle necessità della popolazione. Il Protocollo con Anci quindi, che il Comune di Ravenna ha accolto come ogni anno con prontezza, rappresenta un’intesa condivisa, che vede ogni Croce Rossa radicata sul territorio”.