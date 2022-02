Pochi giorni ancora e si solleverà il sipario sulla stagione agonistica riservata alle derive del Circolo Velico Ravennate. Se per vedere incrociare gli scafi di altura bisognerà aspettare sino alla fine di aprile (tra il 23 e il 24 è in programma il Campionato Primaverile ORC), i più giovani saranno tra le boe già domenica 13 febbraio, in occasione della Regata Zonale Optimist, evento cui dovrebbero prendere parte una sessantina di atleti.

Novanta, invece, sono gli equipaggi attesi alla Regata Interzonale Laser e 29er (26-27 febbraio), cui seguirà, a inizio primavera, la Tappa Nazionale Feva (2-4 giugno), evento riservato a questo diffuso e competitivo doppio giovanile.

Timonieri in erba ancora protagonisti nelle acque di Marina di Ravenna tra il 16 e il 17 luglio in occasione del Team Race Trofeo Raul Gardini e, tra il 20 e il 22 luglio, del Campionato Italiano Team Race, manifestazione articolata su regate veloci e dinamiche, fatte di “blocchi” e scelte tattiche talvolta inusuali, dove a imporsi è la compagine che al meglio interpreta il lavoro di squadra.

Appena un giorno dopo la conclusione dell’evento di team race, quindi a partire dal 23 luglio, sarà tempo del main event stagionale, la Kinder Cup Optimist, evento che radunerà presso la sede del Circolo Velico Ravennate oltre trecento atleti in rappresentanza di quasi tutti i circolo italiani.

Terminate le vacanze estive sarà ancora tempo di derive grazie al Campionato Italiano Dinghy (1-4 settembre), classe senza tempo che conta sulla presenza di alcuni nomi importanti della vela nazionale e che si distingue per le sue regate combattute, e al Trofeo Panzavolta (11 settembre), riservato alle Scuole Vela dell’XI Zona FIV.

Ultimo appuntamento della stagione agonistica targata Circolo Velico Ravennate sarà la Regata Zonale Optimist e 29er, a calendario per il 27 novembre.

JACOPO PASINI NOMINATO DIRETTORE SPORTIVO

Nel mentre, poche settimane fa Jacopo Pasini è stato scelto come nuovo Direttore Sportivo del circolo. Pasini, otto volte campione italiano di match race e socio di lunghissima data del sodalizio di Via Molo Dalmazia ha spiegato come “…la decisione di strutturarci maggiormente, individuando una figura di coordinamento delle attività sportive, è stata presa per continuare a migliorarsi: ottimizzare ulteriormente l’impiego delle risorse a disposizione, consentirà al circolo di puntare all’organizzazione di eventi di rilevanza maggiore, ambizione legittimata dall’ottimo lavoro di divulgazione e promozione pianificato e svolto nelle stagioni passate”.

Nell’accettare l’incarico, Jacopo Pasini si è dimesso dal Consiglio Direttivo, dove gli è subentrato Valerio Molinari. Ricordiamo che le cariche di Presidente e Vice Presidente del Circolo Velico Ravennate sono ricoperte da Gianni Paulucci e Matteo Plazzi.