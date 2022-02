È morto nella notte fra lunedì e martedì al Maria Cecilia Hospital, dove era ricoverato, Maurizio Zamparini, imprenditore, per molti anni una delle figure di riferimento nel mondo del calcio, presidente prima del Venezia e poi del Palermo, col quale era riuscito a raggiungere anche i palcoscenici internazionali.

Zamparini era ricoverato da qualche giorno a Cotignola dopo un’operazione d’urgenza alla vigilia di Natale eseguita nell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era anche stato per alcuni giorni in terapia intensiva in seguito all’intervento chirurgico per la gravità del quadro clinico.

Dopo alcuni giorni Zamparini si era ripreso al punto da permettere il ritorno a casa anche se il quadro complessivo della sua salute non era dei migliori.

Zamparini, a ottobre, aveva subito il duro colpo della morte del figlio più piccolo, Armando, scomparso a Londra a 23 anni per un’ischemia e avuto dalla seconda moglie Laura Giordani.

Lascia altri quattro figli Silvana, Greta, Andrea e Diego avuti dalla prima moglie.