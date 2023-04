Il ciclismo torna in città il 25 aprile. Promosso dalla Sezione ANPI “Resistenza e Libertà” di Ravenna, nel pomeriggio di martedì prossimo, in occasione delle celebrazioni per la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, in Viale Sighinolfi – Zona Stadio Benelli, si sfideranno a colpi di sprint i giovani ciclisti delle categorie Giovanissimi (6-11 anni). Parteciperanno otre 100 giovani atleti da tutta la regione. In contemporanea, nell’area verde dell’adiacente Parrocchia di San Paolo, un percorso MTB KIDS darà la possibilità a tutti i bambini e le bambine presenti di cimentarsi in un vero percorso divertente e non competitivo. A promuovere l’intera manifestazione, un’inedita collaborazione fra ANPI, Consorzio Ciclistico Pedale Azzurro – Rinascita di Ravenna, e le società amatoriali S.i.D. “Strenz i dent” e SAMBI TEAM di Ravenna.

Il programma prevede:

ORE 14 | Manifestazione ciclistica aperta a tutti i ragazzi e ragazze fino a 12 anni

GIOCA CON LA TUA BICICLETTA – MTB – CROSS – GIMKANA presso l’area verde sportiva della Parrocchia di San Paolo in Viale Sighinolfi 20.