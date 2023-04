Un doppio prestigioso appuntamento ha avuto luogo, nel weekend appena concluso, presso la parete di arrampicata veloce della Carchidio Strocchi di Faenza: sabato pomeriggio la seconda tappa della Coppa Italia Assoluta Speed che ha visto scendere in campo circa 70 atleti provenienti da tutta la penisola; domenica invece, in ambito regionale, gara del campionato giovanile valida per la qualificazione ai campionati nazionali che ha visto in gara circa 140 giovani climbers emiliano-romagnoli.

Puro spettacolo, di caratura mondiale, durante la gara di sabato nella quale sono stati stabiliti i due nuovi record italiani sia nel maschile che nel femminile. In particolare resterà indelebile agli occhi dei tanti appassionati spettatori presenti alla gara, il record italiano maschile, stabilito dal lombardo Matteo Zurloni con 5.045, a soli 4 centesimi dal primato del mondo attualmente detenuto dall’indonesiano Katibin, conquistato in finale contro l’altro mostro sacro di questa disciplina, il già olimpionico Ludovico Fossali che ha fatto invece fermare il suo cronometro sul tempo di 5.06. Una doppietta insomma che da Faenza ha fatto velocemente il giro del mondo non solo sui social creando delle grandi e lecite aspettative per i prossimi impegni internazionali degli azzurri. Per quello che riguarda gli atleti di casa spicca nel femminile il secondo posto della faentina Giulia Randi; molto buoni anche i piazzamenti di Erica Piscopo sesta, Eva Mengoli ottava, Sara Arcozzi nona, Sara Strocchi decima, Alice Strocchi undicesima; più staccate Giulia Asirelli sedicesima e Nicole Francesconi ventisettesima. Nel maschile molto buoni i piazzamenti di Marco Rontini quinto, tallonato da Ludovico Borghi sesto, che si aggiudica l’oro nella speciale classifica di Coppa riservata ai più giovani. Da sottolineare sempre per la Coppa Italia, il secondo posto dell’Istrice Ravenna nel team ranking nazionale.

Passando all’ambio regionale, nella gara di domenica il sodalizio giallorosso ha raccolto due ori con Leonardo Mendolia e Sara Arcozzi rispettivamente nelle categorie U10M e U18F, due argenti con Sara Strocchi (U16F) e Caterina Pazzaglia (U18F) e due bronzi con Eva Mengoli (U16F) e Giulia Asirelli (U20F), mentre per i manfredi brilla l’argento dell’intramontabile faentina Sofia Marsigli (U20F) e il promettente bronzo di Viola Selle (U10F).