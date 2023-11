Davidson Kempner Capital Management LP (“Davidson Kempner”), società globale di gestione degli investimenti, One33, il suo partner operativo per l’Italia, e gli azionisti di Gruppo Setramar, principale operatore terminalistico leader nel segmento “dry and bulk” e della logistica, hanno raggiunto un accordo che porterà Davidson Kempner a detenere indirettamente il 70% del capitale della divisione portuale del Gruppo.

L’accordo è stato raggiunto in sintonia con gli attuali azionisti di Gruppo Setramar, che deterranno alla chiusura dell’operazione di ristrutturazione il 30% del capitale della divisione portuale del Gruppo. A seguito dell’accordo, la divisione portuale di Gruppo Setramar potrà consolidare lo sviluppo della propria attività facendo leva sulla solidità industriale e sulle competenze che l’hanno reso un operatore primario nel mondo dei servizi terminalistici e logistici.

La partnership tra i soci di Gruppo Setramar e Davidson Kempner apre un nuovo capitolo per la società e conferma la centralità strategica del porto di Ravenna nell’Alto Adriatico.

La società sarà ora in grado di focalizzarsi sulla propria strategia di crescita sia nel porto di Ravenna sia a livello nazionale, con l’obiettivo di sviluppare una piattaforma integrata nell’ambito dell’economia del mare italiana.

“Siamo veramente felici di aver raggiunto un accordo con un investitore internazionale come Davidson Kempner, che ha compreso il valore e le potenzialità di Gruppo Setramar”, ha detto Nicolò Poggiali, Amministratore Delegato di Gruppo Setramar. “In questo nuovo contesto, crediamo fortemente che la nostra conoscenza dell’industria e dello scenario locale contribuirà all’ulteriore sviluppo della divisione logistica del Gruppo, creando allo stesso tempo valore per il territorio. L’accordo darà inoltre impulso all’intero settore, rafforzando la filiera di approvvigionamento e distribuzione del sistema industriale nazionale nel suo complesso”.

Davidson Kempner e One33 sono stati assistiti da Linklaters per i profili legali e tributari, da KPMG per gli aspetti finanziari e di due diligence tributaria e da Oliver Wyman in qualità di consulente strategico; Dentons e lo Studio Commercialisti Modena & Partners hanno assistito i soci fondatori e il Gruppo Setramar rispettivamente in qualità di advisor legali e finanziari.