Il 14 e il 15 febbraio il liceo di Faenza sarà in cogestione

Torna la cogestione al liceo Torricelli-Ballardini di Faenza. Il 14 e 15 febbraio, nella sede centrale di via Santa Maria dell’Angelo e nella sede di corso Baccarini, saranno organizzati 70 laboratori per i 1.764 studenti iscritti all’istituto. Nelle 4 ore a scuola durante le due giornate, uno studente potrà frequentare 4 laboratori. L’anno scorso solo un centinaio di studenti non partecipò alle attività. A fianco dei rappresentanti di istituto, Jacopo Guerra, Chiara Mazzoletti, Francesco Morini e Federico Passaretti, quest’anno saranno una ventina i ragazzi che vigileranno sull’intero impianto organizzativo. Fra le novità degli argomenti trattati quest’anno: l’enigmistica, il gioco d’azzardo, le cryptovalute, diritto, podcast, criminologia, la gestione del tempo, il padel, e ovviamente l’alluvione, dove sarà affrontata la vicenda della libreria Alfabeta di Lugo, sommersa dall’acqua