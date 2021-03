Idee ricostituenti per un bilancio partecipativo

L’Unione della Romagna Faentina ha dato il via il 15 marzo al progetto di bilancio partecipativo “idee ricostituenti”, reso possibile grazie al bando regionale 2020 sulla partecipazione, che contribuisce a finanziare progetti nati da idee dei cittadini over16. Il bando finanziato per 43mila euro (di cui 25mila per 5 progetti da 5mila ciascuno per Faenza, ma anche 3mila per Casola e 5mila ciascuno per Riolo, Solarolo e Castelbolognese) è attivo fino al 9 maggio per la raccolta idee, poi verranno avviate le fasi di valutazione e voto. Per ottenere informazioni è attiva la piattaforma www.partecipo-romagnafaentina.it.