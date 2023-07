Grandissima soddisfazione per i ragazzi del Coro dell’Istituto Tavelli all’evento “Fusignano’s got talent”, la cui serata finale si è svolta sabato scorso ai Giardini di Lorenzo di Fusignano.

Dopo essersi aggiudicato lo scorso 17 giugno il pass per la finalissima nel corso delle qualificazioni, grazie all’esibizione con “We are the world” (particolarmente apprezzata dalla giuria), il coro guidato dalla professoressa Martina Santarelli ha infatti ottenuto un prestigioso terzo posto in finalissima nella categoria “Under 14”, sempre esibendosi nella stessa canzone. Il coro delle Tavelli ha anche intrattenuto il pubblico, durante lo spoglio dei voti, eseguendo “Supereroi”.

“Siamo davvero molto contenti – sottolinea la professoressa Santarelli – anche perché il terzo posto in finale è stato ottenuto con un coro quasi dimezzato rispetto all’esibizione nelle qualificazioni: a metà giugno eravamo in 60, nella serata finale solo 35, con alcuni dei piccoli solisti che hanno anche eseguito doppie parti, sostituendo chi non è potuto venire”.

Per la cronaca, il terzo premio consisteva in una coppa e in una serie di buoni spesa da utilizzare alla Conad.