“Italia Viva Ravenna annuncia la formazione del Gruppo Giovani, che si è recentemente costituito presso la sede di Via G.Rasponi 7. Ieri la prima riunione, concertata da Silvia Sirri, Coordinatrice di Italia Viva per la città di Ravenna, la quale non nasconde la sua soddisfazione per questo importante passo aggregativo.

Tra i temi discussi in primo luogo la situazione in Iran, che vede giovani ragazze impegnate al grido di “Donna, Vita, Libertà” a dimostrare nelle loro strade contro gli abusi della Polizia Morale Religiosa Iraniana.

“Da oltre un mese i nostri coetanei Iraniani lottano con fermezza contro l’integralismo della Repubblica Islamica. I giovani di Italia Viva Ravenna sostengono i millennial Iraniani che stanno sfidando pacificamente ma con fermezza la Repubblica Islamica. Noi giovani europei auspichiamo una negoziazione a breve tra quello che consideriamo il movimento di protesta più moderno del ventunesimo secolo e il regime di Ali Khamenei. In questo momento di grande difficoltà ci rendiamo conto della nostra impotenza, ma il nostro pensiero costante è al vostro fianco. “ dichiarano i giovani di Italia Viva Ravenna.”