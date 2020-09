“Sosteniamo Paolo perché crediamo fortemente in lui e nel progetto che ha proposto per Faenza. Un progetto contraddistinto da famiglia, innovazione, crescita intelligente, sviluppo, sostenibilità, impresa, agricoltura, ambiente, giovani” a parlare sono Suzana Allmeta, Mariana Mazilu, Soukaina Molouky, Mebrouk Abdeslam e Benet Hovi, candidati nella liste di Insieme per Cambiare e Per Faenza all’interno della coalizione di centrodestra a sostegno di Paolo Cavina.

“Faenza è la nostra città, la nostra casa, Faenza è dove siamo cresciuti, dove abbiamo studiato, dove lavoriamo e dove i nostri figli cresceranno. Sogniamo una città diversa, inclusiva, una città dove la nostra voce venga ascoltata, dove i nostri sogni possano essere realizzati, una città alla quale possiamo dare un contributo per migliorarla, valorizzarla e prendercene cura, perché Faenza deve essere migliorata e noi crediamo fortemente che Paolo Cavina come Sindaco possa farla risplendere per il bene comune di tutti i cittadini.”

“Sosteniamo Paolo perché è un uomo di valore, e credeteci che i valori oggi giorno non sono da tutti. Per noi sarà l’uomo del fare e non del dire e ci crediamo fortemente. Ha sempre lavorato e grazie al suo lavoro e alla sua esperienza maturata negli anni, caratterizzata da un forte senso civico, è riuscito ad integrare e creare un ambiente di forte crescita tra persone di diverso credo, provenienza, religione e ha sempre valorizzato la persona e non la provenienza ed è ciò che conta per noi. Siamo parte integrante di questa città ed è giusto partecipare, metterci la faccia, essere presenti e dare voce a quella nuova generazione italiana ed europea che ha bisogno di farsi coraggio e di superare i propri limiti e soprattutto di eliminare quei pregiudizi che caratterizzano la società in cui viviamo oggi giorno.”