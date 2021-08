Green Pass: in piscina sarà richiesto solo a chi vuole utilizzare la vasca al chiuso

Fra le attività che in questi giorni sono state inondate di telefonate da parte degli utenti per ottenere chiarimenti sul Green Pass, c’è la piscina di Faenza. La Nuova Co.G.i Sport sta per chiudere un’estate positiva nonostante la pandemia. L’impatto maggiore del coronavirus si avrà però in autunno e inverno, quando gli abbonati potranno usufruire dei giorni di abbonamento non utilizzati durante la chiusura dell’impianto e la piscina si troverà a non poter contare su una buona percentuale di entrate, a fronte però di spese sempre presenti.