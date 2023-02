Verso le 21 di questa sera grave incidente dell’E45 all’altezza in prossimità dello svincolo della Standiana un uomo a bordo di una Lancia Y ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro il guard rail poco dopo aver imboccato la rampa dello svincolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere l’automobilista trasportato poi all’ospedale di Ceena in gravissime condizioni dal personale del 118 che era intervenuto. Le cause sono in via di accertamento da parte della Polizia Stradale.