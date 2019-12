Gli studenti di due classi del biennio, la 2C e la 2D, accompagnati dai loro professori, sono stati ospiti della sede Rai di Bologna per un interessante percorso di orientamento formativo. Dopo un’iniziale introduzione del dott. Binacchi, giornalista e direttore della Sede Rai per l’Emilia Romagna, i ragazzi sono stato guidati in un intenso percorso teorico-pratico in cui hanno vestito i panni di conduttori del telegiornale, di operatori radiofonici, di operatori di camera e di numerosi altri ruoli di fondamentale importanza per il funzionamento della complessa e variegata “macchina” sempre in movimento che è la Rai. Ad accompagnarli per quasi tre ore di visita sono state le gentili e disponibili dott.sse Elena Valda Mastandrea e Cristina Belli, con un intervento della giornalista-conduttrice del tg regionale Laura Passetti, la quale ha risposto ad una serie interminabile di domande sulle difficoltà del mestiere di giornalista, sui segreti della conduzione di un tg e sulla difficile e complessa vita di un inviato.

Il prof. Tricarico, docente di lettere dell’istituto Bucci e accompagnatore delle classi insieme alle prof.sse Citro, Berti e Zani, ben sintetizza lo scopo della visita «Mettere gli studenti dinnanzi ad una realtà lavorativa complessa come la Rai, entrando nei suoi sfuggenti e complicati meccanismi di funzionamento, si è rivelata un’esperienza formativa fortissima per ognuno di loro. Sono venuti a contatto con una realtà così vicina alle loro vite, la Rai è nella quotidianità di ognuno di noi, da essere troppo spesso data per scontata. Abbiamo cercato di stimolare le loro menti e, grazie alla gentilezza e disponibilità di chi ci ha guidato, ci siamo riusciti. È la nostra missione di insegnamento».