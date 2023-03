La Scuola Secondaria di 1° grado “Bendandi” dell’Istituto Comprensivo “Faenza – San Rocco” ha portato avanti un progetto ambizioso: trasformare i propri studenti in aspiranti apprendisti architetti. Grazie al laboratorio di progettazione e modellismo, coordinato dalla Prof.ssa Silvia Dal Prato, i ragazzi frequentanti le classi 2^ hanno potuto apprendere le fasi iniziali della progettazione ritagliando rettangoli colorati corrispondenti alla dimensioni minime normative delle diverse destinazioni d’uso e diventando architetti per un mese.

L’iniziativa ha permesso ai ragazzi di imparare divertendosi. Durante la seconda fase del laboratorio, infatti, hanno potuto entrare nel mondo degli adulti e pensare di mettere sul mercato il proprio appartamento, identificando i diversi costi di costruzione e operando strategie di opportunità immobiliare.

Ma non solo: il laboratorio ha anche coinvolto la fase di modellismo, dove ragazzi hanno dovuto cercare i differenti materiali di riciclo disponibili nella propria abitazione per poter creare nuovi arredi per il proprio appartamento.

Il Sindaco Massimo Isola ha visitato la mostra dei modelli esposti nell’atrio del plesso “Bendandi”, votando il migliore appartamento dell’ “Immobiliare San Rocco”, ma la partecipazione è aperta a tutti e attualmente, in tutto il plesso, comprese alcune classe della primaria, genitori e passanti, è già data la possibilità, di votare l’appartamento più bello, con il gettone rosso costruito dalle classi prime durante l’evento di Spaghetti Bridge.

Oltre alla creazione dell’appartamento, gli studenti hanno dovuto assegnare un nome alle loro creazioni e creare uno spot di vendita per promuovere il proprio lavoro. Questa iniziativa ha permesso di avvicinare i ragazzi all’architettura e farli apprezzare il lavoro degli addetti al settore, oltre a divertirsi.