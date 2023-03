Questa mattina l’Assessora al lavoro del Comune di Ravenna Federica Moschini si è recata in visita alla sede di Ravenna della Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri. Accompagnata dal Presidente Sergio Frattini e dal Direttore Luciano Casmiro, l’assessora ha visitato i laboratori della Scuola e ha incontrato alcuni allievi dei corsi per Operatore Meccatronico dell’Autoriparazione, Operatore degli Impianti Termo-Idraulici e Operatore degli Impianti Elettrici.

“La scuola Pescarini si conferma un punto di riferimento del nostro territorio, per quanto concerne la formazione professionale tecnico artigianale – ha dichiarato l’assessora Moschini, ricordando la sua prima visita alla Scuola, avvenuta circa un anno fa -. Si tratta di una realtà da valorizzare ulteriormente, sia per l’altissima percentuale di allievi che trovano lavoro subito dopo aver conseguito la qualifica, sia in virtù dell’impegno profuso dalla Scuola nel garantire ai giovani un futuro e nel promuovere una cultura della legalità e della sicurezza sul lavoro.”

Nel 2022, alla scuola Pescarini, hanno preso la qualifica professionale 66 allievi; il 92% di loro ha trovato subito lavoro, una volta completata la formazione.