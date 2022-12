Gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica e Logopedia incontrano il presidente di Medicina e Chirurgia

Incontro fra l’Università e gli studenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica e in Logopedia a Faenza al Palazzo del Podestà. A far visita agli studenti il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, Mario Lima, in queste settimane impegnato in una serie di visite fra le varie realtà dell’ateneo che, solo per Medicina e Chirurgia, conta 26 corsi di studio e una cinquantina di specializzazioni. L’incontro è servito per conoscere da vicino esigenze e proposte da parte di studenti e professori per migliorare la quotidianità all’interno degli spazi universitari e collaborare insieme alla crescita dei corsi.