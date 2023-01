“Giro i pedali”: pubblicato il videoclip della canzone vincitrice del contest “Alfredo Oriani e la bicicletta”

Il brano “Giro i pedali” è stato scritto da Gerardo Tango per la CycleBand, parla di partecipazione, di aggregazione e soprattutto di mobilità sostenibile. La band, da oltre dieci anni sulla scena musicale, è infatti nata con l’intento di promuovere la mobilità sostenibile esibendosi spesso in manifestazioni legate al tema della bicicletta e del trasporto sostenibile, proponendo un concerto popolare con un repertorio di canzoni italiane d’autore.

Il brano si è qualificato al primo posto nel concorso “Oriani e la bicicletta” svoltosi fra Faenza e Casola Valsenio ad ottobre, organizzato dal Mei e dal Comune di Casola Valsenio nella cornice del giardino e della casa in cui è vissuto Alfredo Oriani.