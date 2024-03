Divieto di accesso per due anni in tutti i pubblici esercizi e locali di intrattenimento della provincia di Ravenna per un giovane Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Ravenna nei confronti di un 23enne, di origine straniera, arrestato nella tarda serata di sabato scorso da una pattuglia della Sezione Volanti della locale Questura per essersi opposto con violenza alla Polizia, intervenuta per sedare una rissa nei pressi della stazione ferroviaria. Il giovane aveva preso parte alla colluttazione, danneggiando la vetrata di un negozio.

Il 23enne, una volta ammanettato e fatto salire a bordo della volante, ha tentato di danneggiare anche l’auto della Polizia durante il trasporto agli uffici della Questura.