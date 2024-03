Divieto di accesso per un anno nella zona della stazione e dei giardini Speyer nei confronti di due pregiudicati.

Le altre due persone colpite dal cosiddetto Daspo Willy sono un 50enne e un 24enne. I due sono stati più volte controllati e colpiti da ordini di allontanamento dalle pattuglie della Polizia Locale di Ravenna perché non solo colti in stato di ubriachezza nell’area della stazione ferroviaria, vicino alle pensiline delle fermate degli autobus e a ridosso dei giardini pubblici, ma sorpresi anche espletare bisogni fisiologici su siti di interesse storico, sulle pareti della basilica di San Giovanni Evangelista, nelle vicinanze dei bar in viale Farini e nei pressi degli istituti scolastici. In un’occasione il 50enne è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza, poiché colto ad urinare al passaggio della manifestazione religiosa della via Crucis il Venerdì Santo, in via Carducci.

Nessuno dei due soggetti colpiti dal provvedimento potrà accedere per un anno alle aree dove hanno creato allarme sociale.