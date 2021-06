Barbara Vincenti è la nuova vice coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia con delega al tesseramento.

“Da molti mesi a questa parte Fratelli d’Italia è in continua crescita sia nei sondaggi che alle elezioni, prova ne sono state le recenti elezioni amministrative del comune di Faenza, in cui il partito, confermando l’ottimo risultato delle elezioni regionali, ha ottenuto la rappresentanza in consiglio comunale. Per questo motivo risulta fondamentale dare una struttura solida al partito con persone capaci e competenti” ha commentato Alberto Ferrero, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia. “La scelta di Barbara Vincenti va nella direzione tracciata dal nostro leader nazionale, dove alla competenza e allo studio si affiancano moderazione e determinazione, coerenza e merito.

Un altro tassello si aggiunge, il cammino proseguirà perché la politica ha bisogno di riprendere a pieno il ruolo che merita, per farlo ha bisogno di persone e idee”.

“Questa scelta, fatta dal portavoce provinciale Alberto Ferrero, mi riempie di gioia, il partito si sta strutturando sempre di più sul territorio, di fianco ad un’azione amministrativa che cerchiamo di svolgere nel migliore dei modi abbiamo bisogno di strutture organizzative sempre più efficaci” ha commentato Stefano Bertozzi, capogruppo del partito in consiglio comunale “Questo è il primo passo, che ci porterà poi a far nascere il nuovo circolo e ad essere sempre più punto di riferimento nell’azione politica locale”.

Barbara Vincenti è salentina di origine, ma vive a Faenza da 22 anni, laureata in lettere è docente di scuola primaria. “A questa prima nomina, propedeutica alla costituzione del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, ne seguiranno altre fino alla costituzione di un vero e proprio esecutivo comunale” spiega Ferrero.

“Siamo sicuri che Barbara Vincenti sarà all’altezza del compito affidatole e coadiuverà al meglio il coordinatore Bertozzi nella strutturazione del partito”.