Sostenere gli agricoltori colpiti dalle grandinate e dalle gelate primaverili. A chiederlo, in un’interrogazione, è Andrea Liverani (Lega) che ricorda come “nel corso dell’ultima settimana si sono verificati diversi fenomeni atmosferici che hanno compromesso la produzione agricola, in particolare l’ondata di maltempo ha provocato pesanti perdite per i frutteti e nella giornata di domenica 2 aprile l’intera Provincia di Ravenna, in particolare la Bassa Romagna, è stata colpita da un evento temporalesco con la caduta di grandine.

Come se non bastasse nella notte tra il 5 e il 6 aprile le stesse zone sono state colpite da una “gelata”, con temperature fino a -6°C: questo ha provocato ingenti danni che comprometteranno irrimediabilmente la produzione agricola locale”