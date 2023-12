Si è svolta questa mattina presso il Salone Estense del Comune di Lugo, in provincia di Ravenna, la conferenza stampa dedicata alla donazione dei buoni Coop nell’ambito del progetto SOS Spesa – La Spesa per chi ha bisogno della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS.

La consegna dei buoni spesa, avvenuta grazie alla preziosa sinergia e generosità di Coop Alleanza 3.0, è destinata a 21 famiglie in difficoltà residenti nei Comuni alluvionati di Lugo, Sant’Agata, Bagnocavallo, Conselice, Fusignano e Massa Lombarda, individuate da Unione Comuni Bassa Romagna attraverso i propri servizi sociali e dall’Associazione “I Ragazzi di Via Angiolina”.

Presenti alla conferenza stampa Davide Ranalli, Sindaco di Lugo, Elisabetta Strada, responsabile progetti Italia della Fondazione Francesca Rava, Gloria Mazzanti, vice presidente di zona soci Bassa Romagna Coop Alleanza 3.0, Carla Golfieri, dirigente Area Welafare Unione Bassa Romagna e Luca Piovaccari, Sindaco di Cotignola e referente per le politiche Socio-Sanitaria dell’Unione.

La donazione dei buoni spesa rientra nel più ampio intervento della Fondazione Francesca Rava durante la devastante alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. A poche ore dall’emergenza, infatti, la Fondazione si è immediatamente attivata con il Ministero della Protezione Civile e del Mare per individuare le principali esigenze emergenziali.

Elisabetta Strada, responsabile progetti Italia della Fondazione Francesca Rava: “Continuiamo ad essere vicini con tutto il cuore ai bambini e alle famiglie colpite dall’alluvione, affinchè questa donazione arrivi come una carezza in vista delle festività natalizie. Come sempre, in situazioni emergenziali, la Fondazione Francesca Rava si è immediatamente attivata in accordo con le Istituzioni per portare soccorsi e ascoltando i bisogni della popolazione, così come avvenuto a poche ore dalla grave alluvione in Emilia. Un grazie speciale a Coop Alleanza 3.0 e a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento speciale e che, ancora una volta, hanno sottolineato l’importanza del nostro aiuto sul territorio”.

«Questo aiuto è per noi molto prezioso, anche perché ricade in un momento dove l’attenzione rispetto a quanto avvenuto nel maggio scorso sta pian piano calando, ma i problemi a cui dobbiamo fare fronte sono ancora ingenti – ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari, referente per le Politiche socio-sanitarie dell’Unione della Bassa Romagna -. Ringraziamo di cuore la Fondazione Rava e Coop, per aver pensato alla Bassa Romagna e per aver contribuito ad alleviare le difficoltà di tante famiglie».

L’INTERVENTO DELLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA NELL’EMERGENZA EMILIA ROMAGNA

La Fondazione Francesca Rava è nata nel 2000 per aiutare l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, le mamme e le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo.

In sinergia con le Istituzioni, interviene in prima linea in modo tempestivo e concreto nelle emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglie. Secondo le indicazioni e con il supporto logistico della Protezione Civile, la Fondazione ha installato un Panificio Mobile a Lugo di Romagna, sul modello di quelli già utilizzati in Haiti, Honduras e Guatemala in situazioni di emergenza.

La Fondazione ha distribuito anche beni di prima necessità, latte, pannolini e prodotti per l’igiene ai diversi Enti sul territorio. Inoltre ha organizzato a tempo record squadre di volontariato-aziendale per supportare i lavori di ripristino delle zone allagate a Lugo di Romagna e Sant’Agata.