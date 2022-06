Torna sul litorale ravennate Flavio Tranquillo, il popolare giornalista sportivo, cantore italiano della NBA. Traquillo sarà al bagno Polka di Marina Romea per parlare e commentare con gli appassionati la stagione cestistica americana appena conclusa. La serata è in programma il 30 giugno ed inizierà alle 21.45.

Flavio Tranquillo nato a Milano nel 1962 da padre calabrese e madre ligure, è inviato speciale per Sky Sport. Ha seguito, da radiocronista prima e telecronista poi, tutti i più importanti avvenimenti cestistici degli ultimi trent’anni in Italia, Europa e Usa. Ha pubblicato articoli su numerose riviste specializzate e libri, non solo dedicati al basket, ma alla visione a 360gradi dello sport e alla giustizia