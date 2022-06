Ravenna non sa gestire il traffico e per questo siamo famosi in tutta Italia. Acceso confronto in consiglio comunale alla vigilia della pubblicazione del piano sicurezza del Jova Beach Party. A presentare un question time è stato il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani che ha ampiamente criticato la gestione del traffico di rientro da Punta Marina in occasione dello spettacolo delle Frecce Tricolori. Uno spettacolo che ha portato, solamente a Punta Marina, qualcosa come 70 mila persone.