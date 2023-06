La terza gara della finale play off con Rieti ha visto il PalaCattani riempirsi con il pubblico delle grandi occasioni, che ha dato un incredibile e caloroso sostegno ai Blacks, ritornati a giocare nella loro casa dopo un lungo e forzato esilio. Prima della palla a due il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha tenuto un discorso in mezzo al campo insieme all’Assessora allo Sport, Martina Laghi, all’Assessore alla Sicurezza, Massimo Bosi, e alla Dirigente Capo Settore dei Lavori Pubblici, Patrizia Barchi. Con loro c’erano alcuni uomini della Protezione Civile e della Croce Rossa in rappresentanza delle tante persone che in queste settimane hanno lavorato per Faenza e i faentini, duramente colpiti dall’alluvione.

Le parole del Sindaco sono state accompagnate da un lungo applauso di tutto il pubblico alzatosi in piedi, soprattutto quando ha sottolineato che finalmente si poteva giocare in un palasport che fino a qualche giorno prima aveva accolto gli sfollati, primo segnale di un ritorno alla normalità.

Passando alla partita, i Blacks, che hanno recuperato Pastore lanciandolo in quintetto, hanno pagato un primo tempo negativo dove hanno tirato male e difeso senza la giusta aggressività. Rieti si è fatta invece valere, raggiungendo il 54-32 ad inizio terzo quarto. Un passivo che ha risvegliato l’orgoglio e il carattere dei Blacks, bravi a recuperare il gap, spinti dal sostegno del pubblico. La grande reazione ha permesso di riaprire i giochi sul 63-67 a 3’30’’ dalla fine grazie ad una tripla di Vico. Nel finale Tomasini, il migliore dei suoi con 26 punti, ha chiuso i conti, ma i Blacks sono comunque usciti tra gli applausi.

Un ottimo viatico in vista di gara 4 in programma domenica alle 18 ancora al PalaCattani che anche in questa occasione avrà l’ingresso omaggio per tutti. Con una vittoria i Raggisolaris pareggerebbero i conti e guadagnerebbero gara 5 in calendario mercoledì alle 21 a Rieti.

Blacks Faenza 66

Real Sebastiani Rieti 76 (15-25; 30-46; 49-61)

BLACKS FAENZA: Bandini 3, Siberna 12, Vico 9, Poggi 7, Castellino 2, Voltolini 4, Molinaro 5, Petrucci 4, Aromando 19, Ragazzini ne, Pastore 1, Nkot Nkot ne. All.: Garelli

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 4, Tomasini 26, Piccin 14, Valente, Chinellato 9, Mazzotti, Matrone 2, Piazza, Ceparano 13, Pagani 2, Frattoni ne, Bushati 6. All.: Dell’Agnello

Arbitri: Di Salvo – Luchi

Note.

Tiri da 2: FA: 19/38, RI: 17/27;

Tiri da 3: FA: 3/23, RI: 6/29;

Tiri liberi: FA: 19/26, RI: 24/30;

Rimbalzi totali: FA: 40, RI: 36.

Usciti per falli: Aromando, Petrucci, Pagani, Chinellato e Matrone