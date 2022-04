Bronzo per Faenza, bronzo per Riolo Terme ai Campionati Europei di lotta a Budapest dove Enrica Rinaldi ha conquistato il terzo posto nella categoria femminile 76 Kg, sconfiggendo la rumena Catalina Axente. È la prima medaglia per la lotta femminile agli Europei 2022. Durante le qualificazioni, l’azzurra, classe 1998, aveva sconfitto la serba Fanni Nagy Nad, poi però ai quarti Rinaldi aveva dovuto affrontare la numero 1 del tabellone, l’estone Epp Maee, perdendo. La stessa Catalina Axente aveva incrociato la campionessa estone al turno eliminatorio successivo, incontro interrotto per superiorità tecnica.

E così è maturato il match per il terzo gradino del podio, con l’azzurra che si è trovata sotto per 3-0, ma è stata in grado di rimontare, concludendo l’incontro sul 4-5. Per Elena Rinaldi è la prima medaglia nella categoria maggiore, dopo i bronzi conquistati al Mondiale Under 23 e all’Europeo Under 23 lo scorso anno.