“Con la presente, desidero portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale una questione di estrema importanza, in relazione all’attuale situazione di emergenza che sta colpendo i cittadini romagnoli, e in particolare i nostri concittadini nei nove lidi ravennati, a seguito dell’ultima grave alluvione.

Come ben sappiamo, l’alluvione ha causato notevoli danni alle abitazioni, alle attività commerciali e alle infrastrutture, mettendo a dura prova l’economia locale e, soprattutto, la vita delle persone. In un momento così difficile, è fondamentale che l’Amministrazione Comunale mostri solidarietà e sostegno verso i cittadini colpiti.

A tal proposito, ritengo che una delle azioni che potremmo intraprendere per alleviare il peso finanziario sui residenti e i visitatori dei lidi ravennati sia l’esenzione temporanea dei parchimetri. La sospensione delle tariffe di parcheggio contribuirebbe a facilitare la mobilità delle persone in questa fase di ricostruzione e di ripristino delle normali attività.

Mi rendo conto che l’esenzione dei parchimetri comporterebbe una perdita economica per il Comune, tuttavia, in considerazione della gravità della situazione e della necessità di offrire un sostegno concreto alla popolazione colpita, ritengo che tale misura sia giustificata. Inoltre, si potrebbe valutare la compensazione economica tramite altre fonti di finanziamento, come ad esempio il ripristino delle tariffe per i parcheggi in altre zone della città o l’uso di risorse provenienti da fondi di emergenza.

Pertanto, chiedo all’Amministrazione Comunale di Ravenna di valutare attentamente la possibilità di esentare i parchimetri di tutti i nove lidi ravennati per un periodo di tempo determinato, al fine di sostenere i cittadini colpiti dall’alluvione. Una tale misura dimostrerebbe un reale impegno da parte nostra per il benessere della comunità e fornirebbe un segnale tangibile di solidarietà e supporto in questa fase difficile.”

Gianfilippo Rolando (Capogruppo LSP)

Veronica Verlicchi (Capogruppo La Pigna)