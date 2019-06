Nell’ambito della fiera del Baratto e del riuso, in programma giovedì 13 giugno al Parco Tassinari, Legambiente organizzerà un dibattito sul riuso al quale interverranno: don Marco Ricci, Parroco di Ercolano (NA) e premio “Ambientalista 2017”; il dottor Zeno Gobetti di Second Life, Centro di Riuso del Comune di Bologna; associazioni di volontariato e l’Amministrazione Comunale di Faenza, sugli impegni concreti per moltiplicare la possibilità di recupero di beni riutilizzabili, ridurre i rifiuti, nella prospettiva di un “centro del riuso”, nel territorio della Romagna Faentina.

Il dibattito è programmato per le 18.30