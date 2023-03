“La Settimana Mondiale del Glaucoma è un’iniziativa globale dell’Associazione Mondiale del Glaucoma (WGA) per diffondere la conoscenza del glaucoma. Include una serie di attività globali per sensibilizzare le persone sull’importanza di fare controlli oculistici periodici per diagnosticare il glaucoma precocemente e proteggere la vista. Il Glaucoma è un gruppo di malattie dell’occhio che causano un danno progressivo del nervo ottico. Il principale fattore di rischio è la pressione intraoculare (IOP) che, se sufficientemente elevata, danneggia il nervo ottico. Il glaucoma è la causa più comune di cecità irreversibile. In molti casi il glaucoma è asintomatico, ovvero non comporta sintomi: la metà delle persone che hanno il glaucoma non sanno di averlo.”

QUI FAENZA (Sabato 18 Marzo 2023)

L’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale degli Infermi di Faenza aderisce alla settimana mondiale del glaucoma con un’iniziativa che si svolgerà presso gli ambulatori di Oculistica dell’Ospedale degli Infermi di Faenza.

Nella giornata di Sabato 18 Marzo 2023, dalle ore 09 alle ore 13, sarà allestito uno stand all’ingresso dell’Ospedale Civile di Faenza (Ingresso storico con colonnato, lato corso Mazzini). Presso lo stand saranno presenti due operatori, uno dedicato all’accoglienza dei pazienti con appuntamento e l’altro dedicato a dare informazione ai cittadini e distribuire il materiale illustrativo con relativa spiegazione. All’interno degli ambulatori di Oculistica, posti a piano terra, sarà presente il personale medico ed infermieristico, che provvederà ad eseguire lo screening.

E’ possibile prenotare, a partire da mercoledì 08 marzo fino a venerdì 16 marzo 2023, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, telefonando allo 0546 601972.In quanto progetto di screening, gli utenti saranno selezionati, in base ai criteri d’inclusione sottoelencati, dall’operatore che risponde al telefono. Gli appuntamenti non saranno assegnati a tutti quelli che telefonano, ma solo a quelli che rientrano nei criteri e non hanno già una diagnosi di glaucoma nelle sue varie forme redatta da un medico.

Criteri d’inclusione degli utenti a cui sarà assegnato l’appuntamento:

Lo screening è rivolto a:

• persone di età superiore ai 50 anni

• persone con familiarità per glaucoma nella parentela di 1° grado (genitori, fratelli, sorelle) a prescindere dell’età anagrafica

QUI LUGO (16 MARZO 2023)

All’ospedale di Lugo è stata individuata per lo screening la giornata di giovedì 16 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 11.00, presso gli ambulatori situati al IV piano della Palazzina delle Chirurgie. Lo screening prevederà una valutazione oculistica con misura del tono, pachimetria corneale ed esame del fundus in miosi. I pazienti positivi, o presunti tali, saranno presi in carico direttamente dallo Specialista per una valutazione completa nell’ambito dell’Ambulatorio di Secondo Livello del Glaucoma.

Solo in questo contesto sarà valutata l’esigenza di eseguire esami strumentali di secondo livello (campimetria, OCT, gonioscopia, visus, correzione ottica con lenti, fundus oculi in midriasi, etc.).

I criteri d’inclusione sono i medesimi dell’Ambito di Faenza.

E’ possibile prenotare a partire da giovedì 09 marzo a lunedì 13 marzo, dalle 10 alle 13, telefonando allo 0544287399

QUI RAVENNA (13 marzo 2023)

All’ospedale di Ravenna lo screening sarà effettuato lunedì 13 marzo dalle ore 14 alle ore 18 presso gli Ambulatori del PO di Ravenna situati al secondo piano della scala rossa. Lo screening prevederà una valutazione oculistica con misura del tono, pachimetria corneale ed esame del fundus in miosi. I pazienti positivi, o presunti tali, saranno presi in carico direttamente dallo Specialista per una valutazione completa nell’ambito dell’Ambulatorio di Secondo Livello del Glaucoma.

Solo in questo contesto sarà valutata l’esigenza di eseguire esami strumentali di secondo livello (campimetria, OCT, gonioscopia, visus, correzione ottica con lenti, fundus oculi in midriasi, etc.)

I criteri d’inclusione sono i medesimi dell’Ambito di Faenza.

dell’Ambito di Faenza.

E’ possibile prenotare a partire da giovedì 09 marzo a venerdì 10 marzo, dalle 10 alle 13, telefonando allo 0544287399