Con il pranzo sociale di domenica 18 dicembre abbiamo concluso le attività del 2022. Anche quest’anno chiudiamo con soddisfazione per le tante iniziative portate avanti, partecipate e gradite dai nostri soci e dalla cittadinanza. Ringraziamo tutti per questo anno passato insieme, soci, amici, curiosi, chi si è già iscritto alla nostra associazione e chi ci segue comunque con interesse. L’incontro è stato l’occasione per presentare il nuovo programma escursioni 2023. Ogni sabato è prevista una cicloescursione, ci sono due week end in bici su ciclovie importanti, anche fuori dalla nostra regione, note ai cicloturisti per la bellezza dei paesaggi che attraversano: pedaleremo in settembre lungo la ciclovia del Sole dal Brennero a Verona e in giugno faremo una due giorni a Cusercoli. Nel programma troverete le escursioni serali infrasettimanali nelle sere d’estate, l’esperienza unica della notturna per pedalare nella notte e anche qualche uscita più impegnativa per le gambe più allenate. Non mancheranno, come sempre, i nostri eventi aperti a tutta la cittadinanza legati alle iniziative di FIAB Italia, come la Giornata mondiale della bicicletta, la Giornata del Cicloturismo, Bimbimbici e le pedalate di impegno civile come il 25 aprile Resistere Pedalare Resistere, l’8 marzo per la Giornata della Donna, le panchine rosse il 25 novembre per la Giornata contro la violenza sulle donne. Continua la nostra collaborazione con Citt@ttiva e con le sue importanti iniziative sul territorio: Sguardincamera, CineSpeyer, Farini Social Week e tutto ciò che gli amici di Citt@ttiva avranno la fantasia di inventare. Non manca infine la Ciclostorica di Ravenna-Cervia, XVI Tappa del calendario del Giro d’Italia d’Epoca, il circuito che racchiude le più importanti ciclostoriche d’Italia. Vi invitiamo a scaricare il programma dal nostro sito www.fiabravenna.it e venire a pedalare con noi e auguriamo a tutti un sereno Natale.