60 evasori totali scovati dalla Guardia di Finanza nel 2022. La conferenza stampa di fine anno in prefettura ha rappresentato anche un’occasione per le varie forze dell’ordine di tracciare un bilancio delle attività condotte nel corso dell’ultimo anno. La Guardia di Finanza ha monitorato un calo dei reati fiscali, tuttavia è alto il livello di guardia per quando arriveranno sul territorio i fondi del PNRR. D’altronde, in provincia di Ravenna sono state 44 le interdittive antimafia nei confronti di aziende nell’arco degli ultimi 12 mesi, una buona parte derivanti dalle inchieste in Emilia.

Altri numeri importanti emersi durante le indagini della Guardia di Finanza nel 2022 sono i quasi 3.500 casi di irregolarità nei contratti di lavoro, segnale preoccupante in vista delle nuove regole fissate dal governo. Una ventina invece le frodi allo Stato in materia di ristori elargiti con la pandemia. Fra le persone indagate, cittadini che avevano ottenuto l’indennizzo senza averne diritto o imprenditori che avevano richiesto il ristoro per la propria attività, salvo poi utilizzarlo per scopi personali come viaggi, investimenti vari o persino l’acquisto di un cavallo.