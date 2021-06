Iniziano le uscite serali estive di FIAB Ravenna. Per questa prima infrasettimanale di mercoledì 16 uniamo la passione per la bicicletta al gusto per la buona tavola e del buon vino e andremo in visita alla cantina Longanesi di Boncellino, nota per la produzione del Burson.Il clima dolce e i profumi intensi di queste serate estive, i crepuscoli fiammanti già da soli rendono irresistibile questa uscita in compagnia. Se ciò non bastasse, la serata sarà caratterizzata da un piacevole momento conviviale con degustazione dei prodotti tipici della cultura gastronomica romagnola, tagliere di salumi e formaggi con piadina,marmellate e pinzimonio, accompagnati dal famoso Burson.Il Burson è un vino che parla di Romagna e dei profumi del sottobosco delle pinete ravennati in cui il vitigno è sopravvissuto per anni.Nasce da un vitigno antico, unico ed autoctono legato al nome della famiglia Longanesi che negli anni cinquanta confidò nella potenzialità di queste uve e le salvò dall’estinzione. Partiremo da Piazza San Francesco alle ore 18,00 per percorrere circa 50km totali.Il rientro a Ravenna sarà in orario notturno per cui è indispensabile munirsi di giubbotto catarifrangente e luci per una buona visibilità. Il numero dei posti è limitato.Le informazioni per la prenotazione sono disponibili sul nostro sito internet www.fiabravenna.it